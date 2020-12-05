Diyarbakır’da büyük vahşet: Kedinin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar...

"DİĞER KEDİLERİN DE BAŞINA GELEBİLİR, ENDİŞELİYİM"



Babasıyla beraber kedileri beslediğini söyleyen Esra Cebe, kalan kedilerin de başına gelebilecek endişesi yaşadığını kaydetti. Cebe, "Kedi bizim sitede doğdu, ben ve babam orada büyüttük. Bir önceki gün kedi sağlamdı koşup oynuyordu, dün saat 13:30 civarında bulundukları yere indim kedinin ayakları kopmuş halde buldum. Hemen kliniğe getirdim, onlarda kazayla değil de biri tarafından kesildiğini söylediler. Ben sonradan bodruma geri gittim parça veya kan izi var mı diye, basamaklarda da kan izleri vardı. Muhtemelen dışarıda yaralanıp inmiştir diye düşünüyorum. Kardeşi 2 gündür kayıp, onun hayatından da endişeleniyorum. Sitede diğer kalan kedilerin de başına gelebilir, onun endişesindeyim. Şikayetçi oldum, bunu yapanlara söyleyecek bir şeyim yok benim, bir insanın bu kadar cani olacağı benim aklım almıyor. Ben hayvan hakları yasası çıksın diyorum, bu cezalandırılmasa kötülüğün önüne geçilemez" dedi.



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