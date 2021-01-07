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Barış Pınarı Harekatı bölgesine 5 PCR test laboratuvarı kuruldu

Şanlıurfa Valiliği ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen 'nin ve ilçelerine yeni tip koronavirüse ilişkin 5 PCR test laboratuvarı kurulduğunu duyurdu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 07.01.2021
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Barış Pınarı Harekatı bölgesine 5 PCR test laboratuvarı kuruldu

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hayatın normale dönme hızının arttığı bölgede, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü aracılığıyla, ACU Derneği ile yapılan iş birliği çerçevesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespitine yönelik Tel Abyad'da 3, Rasulayn'da ise 2 PCR test laboratuvarı kuruldu.

15 günden fazla Suriye'de kalarak Türkiye'ye geçmek isteyen görevlilere, bu merkezlerden alacakları PCR test sonuçlarını sınır kapılarında ibraz etme zorunluluğu getirildi.

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