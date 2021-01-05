Ukraynalı Kristina son mesajını sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın





ÇOK İYİ DERECEDE TÜRKÇE BİLİYORDU

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olduğu, bu nedenle çok iyi Türkçe konuştuğu öğrenilen Kristina Novytska'nın cansız bedeninin yanında kullanılmış 4-5 poşet bulundu. Olay yerinde ip ve atkı da bulan polis, genç kadının daha önce de defalarca farklı sebepler ile intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.