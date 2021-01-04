Bodrum'da evinde ölü bulunmuştu! Kristina Novytska cinayetinde şoke eden film detayı
Son dakika haberine göre; Bodrum'da yalnız yaşayan Ukraynalı 30 yaşındaki Kristina Novytska evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Genç kadının intihar etmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. Ukraynalı genç kadının ölümü "Ölümle Yaşam Arasında" filmiyle bire bir benzerlikler taşıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan Ukrayna genç Kristina Novytska'nın (25), ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Muğla polisi yaptığı çalışmayla Kristina'nın ölmeden 4 gün önce internet üzerinden kelepçe siparişi verdiğini ortaya çıkardı. İntihar olasılığının güçlendiği olayda, Novytska'nın kesin ölümü Adli Tıp raporuyla ortaya çıkacak.
KOMŞULARI HABER ALAMAYINCA...
Bodrum Eskiçeşme Mahallesi'ndeki 32 villanın bulunduğu bir sitede yaşayan Ukraynalı Kristina Novytska'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, önceki gün saat 16.30 sularında durumu ailesine bildirdi. Kendilerinin de kızından haber alamadıklarını belirten Novytska'nın ailesi, ev sahibini aradı. Eve çilingir yardımıyla giren ev sahibi, Kristina Novytska'yı sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinni yaptığı kontrolde Novytska'nın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.
HERHANGİ BİR ZORLAMA GÖZLENMEDİ
Olay yerine giden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, Kristina Novytska'nın anahtarının kapının iç kısımında bulunduğu ve çilingir açmadan önce arkadan kilitli olduğunu belirledi. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir yerde zorlanma olmadığı da öğrenildi.
Kapının arkadan kilitli olması ve zorlanma olmaması intihar olayını güçlendirirken, kelepçe sırrını çözmek için polis inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan araştırmada kelepçenin kargoyla geldiğini ve siparişi verenin de Kristina Novytska'nın olduğu belirlendi.
SIK SIK TEDAVİ İÇİN ÜLKESİNE GİDİYORDU
İzmir'den internet üzerinden siparişle satın alınan kelepçenin de 4 gün önce sipariş verildiği öğrenildi. Muğla polisi kelepçenin sipariş verildiği iş yerini de bularak işletmecinin ifadesine başvurdukları da öğrenildi. Novytska'nin uzun süredir baş ağrısı şikayeti bulunduğu bu nedenle sık sık tedavisi için ülkesine gittiği de belirlendi.
ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKARACAK
Kristina Novytska'nın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp raporuyla ortaya çıkacağı belirtildi.
KATE WİNSLET BAŞROLDEYDİ
Novytska'nın ölümü, 2003'te yönetmen Alan Parker'ın "Ölümle Yaşam Arasında" adlı gerilim filmini akıllara getirdi. Kevin Spacey ve Kate Winslet'in başrolündeki filmde, idama karşı olan Prof. David Gale, tecavüz edildikten sonra feci şekilde öldürülen ve ağzı bantlı, başına poşet geçirilmiş, kelepçeli halde ölü bulunan meslektaşı Constance Harraway'in cinayet zanlısı olarak yargılanır ve aklanamayarak ölüm cezasına çarptırılır.
*Filmden bir sahne
Gazeteci Bitsey Bloom ise araştırmaları sonucu Harraway'in intihar ettiğini ortaya çıkarır.