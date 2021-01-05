06 Ocak 2021, Çarşamba
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Meteoroloji kar yağacak illeri açıkladı! 6 Ocak'ta hava nasıl olacak! İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı?

hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Meteoroloji, 6 Ocak çarşamba günü için hava durumu tahmini yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağacak illeri duyurdu. Peki ? İstanbul'a kar yağacak mı? ?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2021
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Meteoroloji kar yağacak illeri açıkladı! 6 Ocak'ta hava nasıl olacak! İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin beklediği kar yağışı hakkında açıklama yaptı. Karla karışık yağmur ve kesim kesim kar yağışının beklediği iller Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. İşte kar yaşığının olacağı iller.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Basında çıkan birçok kar yağışı haberinin gerçeği yansıtmadığını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ocak Çarşamba günü için açıklama yaptı. 5 günlük hava durum tahminini de açıklamayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı beklenen illeri duyurdu.

Peki 6 Ocak salı günü Türkiye'de hava nasıl olacak?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-75 Kg/m2), merkez ilçeleri ve batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İŞTE KAR BEKLENEN İLLER

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, -3°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 2°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

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