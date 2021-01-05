METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Basında çıkan birçok kar yağışı haberinin gerçeği yansıtmadığını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ocak Çarşamba günü için açıklama yaptı. 5 günlük hava durum tahminini de açıklamayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı beklenen illeri duyurdu.

Peki 6 Ocak salı günü Türkiye'de hava nasıl olacak?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.