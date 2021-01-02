Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın Kristina Novytska evinde ölü bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ukrayna uyruklu kadın, elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu. Novytska'nın psikolojik problemleri olduğu ve ağır ilaçlar kullandığı öğrenildi.
YAŞAM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eskiçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Kristina Novytska'dan (25) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Novytska'yı sandalye üzerinde elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu.
112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Novytska'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan Novytska'nın psikolojik problemleri olduğu ve ağır ilaçlar kullandığı öğrenildi.