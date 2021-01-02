04 Ocak 2021, Pazartesi
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Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın Kristina Novytska evinde ölü bulundu

'nın ilçesinde uyruklu kadın, elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu. Novytska'nın psikolojik problemleri olduğu ve ağır ilaçlar kullandığı öğrenildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Eskiçeşme Mahallesi'nde ikamet eden 'dan (25) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Novytska'yı sandalye üzerinde elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Novytska'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Novytska'nın psikolojik problemleri olduğu ve ağır ilaçlar kullandığı öğrenildi.

Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın Kristina Novytska evinde ölü bulundu BODRUM'DA UKRAYNA UYRUKLU KADIN KRİSTİNA NOVYTSKA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

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