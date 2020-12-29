Karabük'te içme suyu tehdidi ile yüz yüze!

Bunla ilgili ciddi önlemler almaya başladık. İlçede su borularında kaçaklar mevcuttu ve bunların peşine düşerek 2 aydır tamirini yapıp su sarfiyatını en aza düşürüyoruz. İlçemizde günlük bin ton civarında su sarfiyatı varken bunu şu an 400'e kadar düşürdük, hedefimiz ise 250 tona kadar düşürmek.