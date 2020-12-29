İstanbul’da yeni doğan bebeği sokağa attılar
Esenyurt’ta İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir yürüyüş parkının arkasında bulunan boş alana yeni doğmuş göbek bağı üzerinde bir erkek bebeği bulundu.
YAŞAM İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstiklal Mahallesi'nde Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir yürüyüş parkında kafe çalışanları tarafından yeni doğmuş göbek bağı üstünde bir erkek bebek bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis görgü tanıklarının da ifadesini alarak bebeği bırakan kişi ya da kişilerle ilgili çalışmalara başladı.
Bebeğin bulunduğu nokta