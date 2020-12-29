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İstanbul’da yeni doğan bebeği sokağa attılar

’ta ’nde bulunan bir yürüyüş parkının arkasında bulunan boş alana yeni doğmuş göbek bağı üzerinde bir erkek bebeği bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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İstanbul’da yeni doğan bebeği sokağa attılar

'nde 'nde bulunan bir yürüyüş parkında kafe çalışanları tarafından yeni doğmuş göbek bağı üstünde bir erkek bebek bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis görgü tanıklarının da ifadesini alarak bebeği bırakan kişi ya da kişilerle ilgili çalışmalara başladı.

Bebeğin bulunduğu nokta

Hastanede çekilen bir kare

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