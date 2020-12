Türkiye günde 3 milyon canlı ders ile dünya birincisi

"HER ÇOCUĞA ULAŞMAYA GAYRET EDİYORUZ"

İhtiyacı olan her çocuğa ulaşmaya gayret ettiklerine de dikkat çeken Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Her bir çocuğumuza ulaşmanın yollarını artırmaya gayret ediyoruz. Eğitimin bir millet ödevi olduğunu biliyoruz. El birliği ile sizlerin temin ettiği 60 bin tablet il ve ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine teslim edildikten kısa süre sonra çocuklarımıza ulaşmış olacak. Böylece Gaziantep'te 60 bin öğrencimiz daha tablet bilgisayarına kavuşacak. Bunların internet paketi olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden doğrudan erişimleri hızlanacak. Bu çocuklarımızın mutluluğunu, yüzlerindeki sevinci, gözlerindeki parıltıyı hayal ettikçe çok mutlu oluyoruz. Sizlerle bu mutluluğu paylaşmak, sizlerin desteği ile burada bir mesafe almak bize büyük bir memnuniyet veriyor. Bizim için öğrencilerimiz, velilerimiz bizim mevcudumuzu temsil eden sayılar değil, her biri üzerinde tek tek düşünülmesi, dikkate alınması gereken şahsiyetlerdir. Sizlerin bu evlatlarımız için gösterdiğiniz gayretin etkileri tahmin edilenden çok daha büyük olacak. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."