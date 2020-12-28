Türkiye günde 3 milyon canlı ders ile dünya birincisi

Törene katılanlara telekonferans yöntemiyle hitap eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 bin EBA destek notası ile canlı derslerde günlük 3 milyon ders verildiğini ve bu sayılarla dünya birincisi olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Böyle bir salgın döneminde Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok hızlı adımlar attık. Dünyada birkaç tane televizyon kurabilen, EBA gibi dünya birinciliği elde etmiş bir eğitim portalı kurabilen nadir birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Bu anlamda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. Öğretmenlerimizin öğrencilerimizin ve velilerimizin bu salgın döneminde sağlıklı iletişim yürütebilmesi için birçok hazırlık yaptık. Fedakârca çalışan öğretmenlerimiz, öğrencilerine ulaşmanın birçok yolunu buldular. Çok güzel başarı ortaya çıktı. Biz de EBA üzerinden canlı ders yapma, öğrencileri ödevlendirme, gelişimlerini takip edebilme imkanlarını ortaya koyduk. Yüzlerce, binlerce içerikle, mobil uygulamalarla, çocuklarımıza destek paketlerimizle yapay zeka ile çalışan akademik destek sistemi ile biz de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Temel ilkemiz olan eğitimde fırsat adaleti bu noktada çok kritik. Çünkü televizyon kanallarında bütün dersler tekrarlanarak işleniyor. Bizim çocuklarımıza soracağımız sorular, sınavlar tamamı televizyonda var. Ama biz Türkiye olarak bununla yetinmiyoruz. Daha ilerisini istiyoruz. O yüzden canlı dersler, EBA, çok önemli hale geliyor. Sizlerin destekleri ile 14 bin EBA destek noktası kurduk. Bunun sayısı gün geçtikçe artıyor. Canlı derslerde günlük 3 milyon dersten bahsediyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Bu sayılarla dünya birincisiyiz. Ama bazen ihtiyacı kısıtlı olan öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını giderebilmek için bugünkü faaliyetimizde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başlatılan 500 bin tableti çok aşacak şekilde sivil toplum kuruluşları, belediyelerimiz, iş dünyamızın destekleri ile devam ettiriyoruz."