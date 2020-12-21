21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: Bakan Selçuk cevapladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Tablet...

MEB SON DAKİKA: Bakan Selçuk cevapladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Tablet...

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim hakkında son dakika bilgilendirmesi yaptı. Son günlerin en çok merak edilen konusu ise yüz yüze eğitimin tarihi oluyor. Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde okulların ne zaman açılacağıyla ilgili bir açıklama yapmış hemen ardından da Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim ve ara tatil kararıyla ilgili bir genelge yayınlamıştı. İşte, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Tablet...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 22:03
  • 1
  • 11
MEB SON DAKİKA: Bakan Selçuk cevapladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Tablet...

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ve ara tatil, sınavların nasıl yapılacağı, müfredat konuları gibi farklı farklı sorulara yanıt verdi. Buna göre ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim süreci 22 Ocak tarihine kadar devam edecek. Daha önce de Kabine Toplantısı sonrasında anaokullarının açıldığı ifade edilmişi. İşte, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Tablet...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
MEB SON DAKİKA: Bakan Selçuk cevapladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Tablet...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dakika açıklamasında 500 bin tablet dağıtımı hakkında bilgilendirmede bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanı genelgesinde okulların uzaktan eğitimle devam edeceği açıklandı.

  • 3
  • 11
MEB SON DAKİKA: Bakan Selçuk cevapladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Tablet...

Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.

22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

  • 4
  • 11
MEB SON DAKİKA: Bakan Selçuk cevapladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Tablet...

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

  • 5
  • 11
MEB SON DAKİKA: Bakan Selçuk cevapladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Tablet...

Çalışan anne babalar anaokullarının açılıp açılmayacağıyla ilgili son dakika haberini yakından takip ediyordu. Kritik Kabine Toplantısı sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bu soru da yanıt buldu.