MEB SON DAKİKA: Bakan Selçuk cevapladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Tablet...

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim hakkında son dakika bilgilendirmesi yaptı. Son günlerin en çok merak edilen konusu ise yüz yüze eğitimin tarihi oluyor. Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde okulların ne zaman açılacağıyla ilgili bir açıklama yapmış hemen ardından da Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim ve ara tatil kararıyla ilgili bir genelge yayınlamıştı. İşte, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Tablet...