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Geçen yıl 'yılın hekimi' seçilen Yavuz Durmuş koronavirüsten hayatını kaybetti

ve 'nde görevli doktor , koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Yavuz Durmuş geçtiğimiz yıl 'yılın hekimi' seçilmişti.  Yılın hekimi seçilen Durmuş'a teşekkür belgesini de vermişti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Geçen yıl 'yılın hekimi' seçilen Yavuz Durmuş koronavirüsten hayatını kaybetti

ve 'nde görevli doktor yakalandığı koronavirüs sebebiyle 50 gündür aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

Yavuz Durmuş, 30 gündür de yapay akciğer cihazına bağlı olarak yaşıyordu ancak mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Yavuz Durmuş'un cenazesi için hastanede tören yapılacağı öğrenildi. Yavuz'un aynı hastanedeki mesai arkadaşları kendi kurmuş olduğu Girişimsel Radyoloji Ünitesi ve 'ne isminin verilerek anısının yaşatılmasını istedi.

YILIN HEKİMİ ÖDÜLÜNÜ BAKAN KOCA'NIN ELİNDEN ALDI

Koronavirüsten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş, geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın en iyi hekimi seçilmişti.

Durmuş Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış, gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş'a teşekkür belgesini de törende vermişti.

YAVUZ DURMUŞ KİMDİR?

1995 yılında mezun olan Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika'ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi.

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