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MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet dağıtımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu...
MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim süreci devam ederken öğrenciler ve veliler tablet dağıtım sürecini yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz tablet dağıtımının 2. fazı 15 Aralık tarihinde başladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Mardin, Ankara gibi illere dağıtımın yapıldığını ve Ocak sonuna kadar dağıtımın tamamlanacağını açıkladı. İşte, 500 bin tablet dağıtımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu...
Giriş Tarihi: 23.12.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 22:48
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