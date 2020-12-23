MEB 500 BİN TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 500 Bin Tablet Bilgisayar Dağıtımının 2. Fazıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;

Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.