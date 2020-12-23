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Haberler Galeri MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet dağıtımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu...

MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet dağıtımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu...

MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim süreci devam ederken öğrenciler ve veliler tablet dağıtım sürecini yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz tablet dağıtımının 2. fazı 15 Aralık tarihinde başladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Mardin, Ankara gibi illere dağıtımın yapıldığını ve Ocak sonuna kadar dağıtımın tamamlanacağını açıkladı. İşte, 500 bin tablet dağıtımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 22:48
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MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet dağıtımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu...

MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet dağıtımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler için uzaktan eğitim kararı devam ediyor. İhtiyacı olan öğrencilere tablet ve bilgisayar yardımı sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından,500 bin tablet dağıtımında 2. faz aşamasıyla bazı illerde ihtiyacı olan öğrencilere tabletler ulaştırıldı.Yardımdan yararlanmak isteyenler başvuruların nereden, nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. İşte, MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet dağıtımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet dağıtımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu...

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ücretsiz tablet başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet dağıtımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu...

MEB 500 BİN TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 500 Bin Tablet Bilgisayar Dağıtımının 2. Fazıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;

Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.

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MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet dağıtımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu...

Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar daha 15 ile sevk edildi.

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MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet dağıtımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor.