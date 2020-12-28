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Sinop’ta ‘UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan surlarda utanç yazıları

'ta sprey boyalarla 'nde yer alan surlara yazılar yazıldı. Tarihe yapılan saygısızlık vatandaşların tepkisine neden oluyor. isimli vatandaş "Sinop'a ’nin öbür ucundan insan geliyor. Şu hale bak. 'Seviyorum', 'aşkım' nedir bunlar ya!” diyerek tepkisi dile getirdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Sinop’ta ‘UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan surlarda utanç yazıları

'u korumak amacıyla 2 bin 500 yıl önce inşa edilen tarihi surlar kentte bulunan önemli eserler arasında yer alıyor.

'nde yer alan surların korunması için büyük çaba sarf ediliyor. Ancak bazı vatandaşlar surların tarihi ve turistik öneminin farkında değil.

AŞKLARINI TARİHE KAZIYORLAR

Tarihi surlara sprey boyayla yazı yazılması kentte tepki çekiyor. Surların Meydankapı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri arkasında yer alan bölümünde tarihin üzerine yazılan aşk mesajları dikkat çekiyor.

Aşklarını tarihe kazımak isteyenler surlara zarar veriyor. Tarihi surların üzerinde "Hala seviyorum ulan", "En güzel Beşiktaşlı kızlar sever", "At gibi gelen it gibi döner", "Çok sevmişim be", "Büşra …isen meşgul etme" gibi yazılar ve çeşitli çizimler görülüyor.

"SEVİYORUM, AŞKIM FALAN NEDİR BUNLAR YA"

Duruma tepki gösteren , "Gençlerimizin şu tarihi dokulara verdiği zarara yazık. Böyle bir şey yapmasınlar, bunları gördüğüme üzgünüm. Buraya Türkiye'nin öbür ucundan insan geliyor, Sinop'u ziyaret ediyor

Sinop güzel bir kent, gezilecek görülecek bir yer ama şu hale bak. Yazık yani bunu gençlerimize aktarmak zorundayız. Ama maalesef gençlerimiz kıymetini bilmiyor.

Biraz daha dikkat etsinler. Tarihimize sahip çıksınlar. Yazık yapmasınlar. 'Seviyorum', 'Aşkım' falan filan nedir bunlar ya. Aşkını burada mı söyleyeceksin" dedi.

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