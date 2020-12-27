Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları A Haber'de açıkladı

Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. A Haber'e bağlanan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizde meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrasında çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde..." açıklamasında bulundu.