Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre, 6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2020
Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Akdeniz, 16.87 km. Dalaman (Mugla)
Tarih-Saat : 27.12.2020, 10:13:55 TSİ
Enlem : 36.4470 N
Boylam : 28.7775 E
Derinlik : 6.72 km
Detay : https://t.co/sxtAD0imGo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.