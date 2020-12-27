27 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Elazığ'da 5,3'lük deprem! Çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da 5,3'lük deprem! Çevre illerden de hissedildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2020 10:10
Güncelleme:27.12.2020 10:25
Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı. A Haber'e bağlanan Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise, "Yüzde 80 oranında tarama yaptık, olumsuzluk yok" dedi. Detayları A Haber Muhabiri Fırat Öztürk, Elazığ'dan aktardı.
Türk bayrağını yere atan şüpheli...
Türk bayrağını yere atan şüpheli...
Maske için uyaran polise saldırdı!
Maske için uyaran polise saldırdı!
Depremde panik yaptı pencereden böyle atladı
Depremde panik yaptı pencereden böyle atladı
Kıskandığı kocasını oklavayla dövüp sokağa attı
Kıskandığı kocasını oklavayla dövüp sokağa attı
'Etli ekmek' tuzağıyla öldürdüler!
'Etli ekmek' tuzağıyla öldürdüler!
Sıra dışı yöntem! Lav silahıyla...
Sıra dışı yöntem! Lav silahıyla...
Ölmek üzere olan 3 yunus kurtarıldı
Ölmek üzere olan 3 yunus kurtarıldı
A Haber depremin merkez üssünde!
A Haber depremin merkez üssünde!
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları A Haber'de açıkladı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları A Haber'de açıkladı
Elazığ Valisi Yırık A Haber'de açıkladı
Elazığ Valisi Yırık A Haber'de açıkladı
Altından sokak geçiyor!
Altından sokak geçiyor!
Elazığ'da 5,3'lük deprem! Çevre illerden de hissedildi
Elazığ'da 5,3'lük deprem! Çevre illerden de hissedildi
Daha Fazla Video Göster