Elazığ'da 5,3'lük deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı. A Haber'e bağlanan Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise, "Yüzde 80 oranında tarama yaptık, olumsuzluk yok" dedi. Detayları A Haber Muhabiri Fırat Öztürk, Elazığ'dan aktardı.