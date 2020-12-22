22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da İran uyrukluların 'Şeb-i Yelda' buluşmasına polis baskını

İstanbul’da İran uyrukluların 'Şeb-i Yelda' buluşmasına polis baskını

Miss Uganda” ve “Pazar ayini” gibi yabancı uyruklu şahısların etkinlikleriyle gündeme gelen Esenyurt'ta uyruklu kişiler ' Gecesi Kutlaması' adı altında camları film kaplı bir kafede buluşma düzenledi. Polis baskınında 54 kişiye toplam 170 bin lira para cezası kesildi. Polislerin mekanın neden açık olduğunu sorduğu işletme sahibi, "Hepsi paket servis" yanıtını verdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL
İstanbul’da İran uyrukluların 'Şeb-i Yelda' buluşmasına polis baskını

Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir kafede uyruklu kişiler, ' Gecesi Kutlaması' adı altında koranavirüs salgınına rağmen etkinlik düzenledi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı görünen bir kafede kalabalık bir grubun toplandığı ihbarını aldı.

Ekipler dışarıdan bakıldığında film cam sebebiyle içerisi görülemeyen kafeye baskın yaptı.

Koranavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri hiçe sayan kişiler, polisleri karşılarında görünce maskelerini taktı.

Mekana bazı kişiler aileleri ve hatta evcil hayvanları ile gelirken, bir masanın da doğum günü kutlaması yaptığı görüldü.

"SADECE PAKET SERVİS VAR"

Mekanın basıldığı anlarda ise polis ekipleriyle mekan sahibi arasındaki ilginç diyalog kameralara yansıdı.

Türkçe bilmediğini iddia eden işletme sahibine, polis ekipleri kafenin neden açık olduğunu sordu.

Masalarda meyve tabakları ve içeceklerin bulunmasına rağmen işletme sahibi soruya, "Hepsi paket servis" diyerek cevap verdi.

MESAJLAŞMA PROGRAMI ORTAYA ÇIKARDI

Kafeye gelenlerin bir mesajlaşma programı üzerinden haberleştiği tespit edilirken, mesajda da '' kutlaması ifadelerinin geçtiği belirlendi.

Polis, etkinliğe katılan İran uyruklu 54 kişiye tedirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 170 bin TL idari para cezası uyguladı. Kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

ŞEB-İ YELDA KUTLAMASI

21 Aralık kış dönümünün bir diğer adı Şeb-i Yelda'dır. Başta İran olmak üzere birçok yerde Şeb-i Yelda günü kutlamaları yapılır.

Miss Uganda'nın organizatörü konuştu: Seneye yine yapacağız MİSS UGANDA'NIN ORGANİZATÖRÜ KONUŞTU: SENEYE YİNE YAPACAĞIZ
Esenyurt'ta 'Miss Uganda'nın düzenlendiği kulübün sahibi serbest bırakıldı ESENYURT'TA 'MİSS UGANDA'NIN DÜZENLENDİĞİ KULÜBÜN SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI
Esenyurt'ta düğün salonunda Pazar ayini! ESENYURT'TA DÜĞÜN SALONUNDA PAZAR AYİNİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum






GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA