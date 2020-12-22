Türkiye'yi korkutan manzara! Bolu Dağı'nda...
Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'ndaki sis ve sağanak yağış korkuttu. Bolu Dağı'na gidecek sürücüler için uyarılar yapılırken, görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
YAŞAM AA
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Sis ve sağanak, özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ile Bakacak mevkilerinde etkili oluyor.
Yol güzergahında bulunan sis lambaları sürekli açık tutulurken, polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Anadolu Otoyolu'nda ise sis ve sağanak Bolu Dağı Tüneli, Elmalık ve Yumrukaya mevkilerinde etkisini gösteriyor. Otoyolda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.