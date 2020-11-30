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Esenyurt'ta düğün salonunda Pazar ayini!

’ta bir düğün salonu içerisinde sosyal mesafesiz ve maskesiz ve izinsiz şekilde ayin yapan Afrikalıların ayinine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında polise mukavemette gösteren 20 kişiye 900’er lira para cezası yazıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Esenyurt'ta düğün salonunda Pazar ayini!

Yeni tip salgınını önleme amacıyla sık sık hatırlatılan sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralları 'ta Afrikalıların izinsiz Pazar ayininde hiçe sayıldı.

Esenyurt'ta düğün salonunda Pazar ayini! ESENYURT'TA DÜĞÜN SALONUNDA PAZAR AYİNİ!

Durumu ihbar alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, düğün salonuna baskın düzenledi. İçeride çoğu maskesiz onlarca kişinin olduğunu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını gören polis cezai işlem yapmak üzere tutanak hazırlamak istedi. Polisin ceza yazmasını engellemek isteyen şahıslar mukavemet gösterip zor kullandı.

Ekipler, maskesiz şekilde kuralları hiçe saydığı görülen 20 kişiye 900'er liradan toplam 18 bin lira para cezası uyguladı.



"MİSS UGANDA YARIŞMASI DÜZENLEMİŞLERDİ"

Geçtiğimiz günlerde yine Afrikalı bir grup bir gece kulübünde Miss Uganda yarışması düzenlemiş polis tarafından yine ceza yazılmıştı.

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