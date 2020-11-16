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Esenyurt'ta 'Miss Uganda'nın düzenlediği kulübün sahibi serbest bırakıldı

'ta, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020
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Esenyurt'ta 'Miss Uganda'nın düzenlediği kulübün sahibi serbest bırakıldı

Esenyurt'ta 'Miss Uganda'nın adı altında düzenlenen güzellik yarışmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiş ve gece kulübünün işletmecisi M.K., gözaltına alınmıştı. Kıraç Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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