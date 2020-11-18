Miss Uganda'nın organizatörü konuştu: Seneye yine yapacağız

Murat Kurt şöyle devam etti: "O gün bir grup geldi ve bize daha önceden düzenledikleri güzellik yarışmasının ödül törenini yapacaklarını söylediler. Biz de gerekli hazırlıklarımızı yaptık ve saat 20.00 gibi organizasyon başladı. 1.5 saat içinde de bitti. Dereceye girenlere ödül verildi ve etkinlik tamamlandı. Şu an iş yerimizi kapattık. Bir eksiğimiz, bir sorunumuz yok ancak çıkan haberler bizi yıprattı. Bu yüzden devletimiz bize açabilirsin diyene kadar kapalı tutacağız..."