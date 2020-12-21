21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da koca vahşeti! Cani koca boşanma aşamasındaki Esma Nur'u böyle katletti

Konya'da koca vahşeti! Cani koca boşanma aşamasındaki Esma Nur'u böyle katletti

Karatay İlçesinde saat 08.30 sıralarında 26 yaşındaki Muhammet Karadayı boşanma aşamasında olduğu Karadayı'yı sokak ortasında öldürdü. Katliam anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet Karadayı, Esma Nur'u başından vurup ikinci kez ateş ediyor ve sonra intihara kalkışıyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
ABONE OL

Camcılık yapan Muhammet K.'nin ev kadını K. ile 4 yıl önce evlendiği, aradan geçen süreçte boşanıp tekrar evlendikleri ortaya çıktı.



Çiftin en son 20 Kasım günü anlaşmalı boşandıkları ve mahkeme kararı tebliğ edilmediği için de Esma Nur K.'nin henüz soyadını değiştirmediği belirtildi.

Ayrı yaşayan çiftin aynı mahallede oturdukları belirlendi.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüyen Muhammet K. ve Esma Nur K., ara sokağa giriyor.



Ancak kısa bir süre sonra tekrar aynı sokağa gelip konuşmaya devam ediyor. Bu sırada Muhammet K., tabancasını çıkartıp Esma Nur K.yi başından vuruyor.



Zanlı yere yığılan kadının yanına gelip ikinci kez ateş ettikten sonra tabancayı başına doğrultup intihara kalkışıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konya'da koca vahşeti! Cani koca boşanma aşamasındaki Esma Nur'u böyle katletti KONYA'DA KOCA VAHŞETİ! CANİ KOCA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ESMA NUR'U BÖYLE KATLETTİ
Konya'da cani koca boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kendi kafasına sıktı KONYA'DA CANİ KOCA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP KENDİ KAFASINA SIKTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA