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Konya'da cani koca boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kendi kafasına sıktı

Karatay İlçesinde saat 08.30 sıralarında 26 yaşındaki boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi 'yı sokak ortasında öldürdü. Muhammet Karadayı aynı silahla başına sıkarak girişiminde bulundu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Konya'da cani koca boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kendi kafasına sıktı

'da yaşayan 26 yaşındaki , boşanma aşamasında olduğu eşi 'yı sokak üzerinde tabanca ile vurarak öldürürken, aynı silahla etti. Hastaneye kaldırılan Muhammet Karadayı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalı Mescit Sokak üzerinde meydana geldi.

Muhammet Karadayı boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Esmanur Karadayı ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Karadayı, tartışma sırasında bir süre eşini tokatladı.

AYNI SİLAHLA KAFASINA SIKTI

Genç kadının olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışmasına sinirlenen Muhammet Karadayı, yanında getirdiği tabanca ile genç kadına iki el ateş etti. Daha sonra da ayrı tabanca ile bir elde başına ateş etti.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Karadayı çifti kanlar içerisinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Esmanur Karadayı'nın öldüğünü tespit etti.

KOCANIN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Muhammet Karadayı ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Karadayı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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