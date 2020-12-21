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Türkiye'de bugün en uzun gece Sinop'ta en uzun gündüz Hatay'da yaşanacak

Kuzey yarım küre bugün en uzun gece, en kısa gündüzü yaşarken 'de ise en uzun gece ülkenin kuzeyindeki en uzun gece 'ta yaşanacak. Bugün en uzun gündüz ise 'da yaşanacak. Kuzey 'nde sadece dün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup 'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Türkiye'de bugün en uzun gece Sinop'ta en uzun gündüz Hatay'da yaşanacak

'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede bu gün en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, noktasında dün itibariyle 6 ay gece yaşanmaya başlayacak. Kuzey yarım küre için yılın en uzun gecesi 'ta, en uzun gündüzü ise 21 Haziran'da yaşandı.



EN UZUN GÜNDÜZ HATAY'DA, EN UZUN GECE SİNOP'TA YAŞANACAK

Kuzey 'nde sadece dün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup 'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşandı.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe arttığı için 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz 'da yaşanırken en uzun gece ise 'ta yaşanacak. Güney yarım kürede ise bu tarihlerde tam tersi gelişmeler oluyor.

Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması, kuzey ve güney yarım küreler arasındaki mevsim sürelerinin farklı olmasına neden oluyor.

Eksen eğikliği sonucunda mevsimler oluşuyor, gece-gündüz süreleri ve aynı boylam üzerindeki noktalarda güneşin doğuş ve batış saatleri değişiyor;

Kuzey ve Güney yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanıyor, Muson rüzgarları oluşuyor, Ekvatordan kutuplara gidildikçe gece-gündüz süreleri arasındaki fark artıyor.

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