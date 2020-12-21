Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede bu gün en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında dün itibariyle 6 ay gece yaşanmaya başlayacak. Kuzey yarım küre için yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta, en uzun gündüzü ise 21 Haziran'da yaşandı.