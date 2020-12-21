Türkiye'de bugün en uzun gece Sinop'ta en uzun gündüz Hatay'da yaşanacak
Kuzey yarım küre bugün en uzun gece, en kısa gündüzü yaşarken Türkiye'de ise en uzun gece ülkenin kuzeyindeki en uzun gece Sinop'ta yaşanacak. Bugün en uzun gündüz ise Hatay'da yaşanacak. Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece dün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşandı.
Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede bu gün en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında dün itibariyle 6 ay gece yaşanmaya başlayacak. Kuzey yarım küre için yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta, en uzun gündüzü ise 21 Haziran'da yaşandı.
EN UZUN GÜNDÜZ HATAY'DA, EN UZUN GECE SİNOP'TA YAŞANACAK
Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece dün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşandı.
Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması, kuzey ve güney yarım küreler arasındaki mevsim sürelerinin farklı olmasına neden oluyor.
Eksen eğikliği sonucunda mevsimler oluşuyor, gece-gündüz süreleri ve aynı boylam üzerindeki noktalarda güneşin doğuş ve batış saatleri değişiyor;