21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da 2006 yılında Memduh Korkmaz'ı öldürüp su kuyuna atan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

Ankara'da 2006 yılında Memduh Korkmaz'ı öldürüp su kuyuna atan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

Haymana'da 14 yıl önce kaybolan 14 yaşındaki 'ı  boğarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığı öne sürülen 2 şüpheliden firari 33 yaşındaki  Şanlıurfa'da yakalanarak tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
ABONE OL
Ankara'da 2006 yılında Memduh Korkmaz'ı öldürüp su kuyuna atan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

Haymana'da yaşayan Memduh Korkmaz, 13 Aralık 2006 tarihinde kayboldu. Ailesi ve yakınları, ilçenin birçok noktasında ve şehir dışında Korkmaz'ı aradı; ancak herhangi bir ize ulaşamadı. Yaklaşık 2 ay önce ilçede yaşayan İzzet Genç, alkol aldıkları bir ortamda, eski arkadaşları Korkmaz'ı, Murat Yaşar ile boğarak öldürdüklerini ve Yılan Eseri Tepesi yakınlarındaki eski su kuyusuna attıklarını söyledi.

İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

İzzet Genç'in arkadaş ortamındaki bu itirafını öğrenen Korkmaz'ın eniştesi Şenol Öztürk, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla kuyuda yapılan incelemede, kafatası ve insan kemikleri bulundu. Kuyudan alınan kemik parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Murat Yaşar, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari İzzet Genç'in yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 aylık çalışması sonucu İzzet Genç, Şanlıurfa'da Ahmet Yesevi Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınarak Haymana'ya getirilen İzzet Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA