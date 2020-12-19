Bozcaada kiralık daire | Boş ev yok! Emlak fiyatları ikiye katlandı

Bağ evinin fiyatları yerine göre değişiyor. 2 milyon liraya da 2 buçuk milyon liraya da bağ evi var. Talep ve fiyatlar pandemiden dolayı arttı. Otel, pansiyon ve restoran kiralamak için 50 kişi sırada şu an. Pandemi döneminde insanların umudu azalmıştı ama otel ve restoranlar bu yaz iyi iş yaptı. Bu nedenle kiralık iş yeri arayanlar arttı. Şu anda oteline göre yıllık kira 100-150 bin lira arasında. Daha yüksek kira isteyenler de var tabi ama bu yerleri kiralayanlar zarar edebilirler" diye konuştu.

