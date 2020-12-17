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CHP’li Gül Ustaer olayı hakkında flaş gelişme: Balkondan düşmedi itildi

'de yaşanan taciz ve tecavüz skandallarıyla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanırken 6 aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren 'li olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Antalya Kaş'taki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen ve beyin kanaması geçiren, önceki dönem CHP Kaş İlçe Başkan Adayı Gül Ustaer'in olay gecesi evinde bulunan CHP Kemer eski İlçe Başkanı R.S.U.'nun anlık kıskançlık krizi sonucu Ustaer'i itmiş olabileceği savcılık iddianamesinde yer aldı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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İddianamede, 'in R.S.U. ve onun arkadaşı O.Y. ile Ustaer'in kız arkadaşı H.Ç.'nin aynı evde alkol aldıkları, R.S.U.'nun anlık kıskançlık krizi sonucu Ustaer'i itmiş olabileceği belirtildi. İddianamede, R.S.U.'nun talimatıyla H.Ç.'nin, Gül Ustaer'in telefondaki arama, mesaj kayıtlarını sildiği ifadeleri yer aldı.

KANLI ÇAMAŞIRLARI KİM YIKADI?

Gül Ustaer'in annesi 'e göre ise H.Ç. de işin içinde yer alıyor. Olay günü yaşananlara ilişkin önemli iddialarda bulunan anne Ustaer, "Bizim oralarda çok fazla sinek oluyor.

Balkondaki sinekliğimizi kesinlikle açmıyoruz. Ancak o gün sinekliğin açık olduğunu söyledikleri zaman şüphelendim. Kızımı düşer düşmez hastaneye götürdüklerini söylediler. Ama işin aslı öyle değilmiş. Arkadaşı, kanlı çamaşırları yıkamış, sermiş.

Yani çamaşır yıkayacak, valizlerini toplayacak kadar durmuşlar. Kız arkadaşı ambulansı aramış ama hemen iptal edilmiş. Telefon kayıtlarından bulduk. Kızım olaydan hemen önce bir arkadaşıyla telefonda konuşurken birden telefon kapanmış. R.S.U. kızıma şiddet uyguladı.

Gül'ün düşmüş olması mümkün değil. Birbiriyle bağdaşmayan çok şey var. Kızımın başına ya sert bir şeyle vurdular ya da duvara çarptılar" dedi.



KAMERALARDAN KAÇMIŞLAR

Kızının arkadaşı H.Ç.'nin ilk etapta evdeki iki erkekten bahsetmediğine dikkat çeken Fatma Ustaer, "Hastaneye gelmeden kızımı indirmişler. Kameralara gözükmemek için hastaneye girmemişler. Kesinlikle kaza değil" diye konuştu. Ustaer, kızının cinsel istismara uğramış olabileceğini de söyledi.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Savcılık iddianamesinde, çelişkili ifadeler verdikleri belirtilen R.S.U., H.Ç. ve O.Y. hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Kaş tarafından kabul edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.

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