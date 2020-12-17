Samsun’da acil serviste doktora bıçaklı saldırı girişimi
Bafra ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında Bafra Devlet Hastanesi’nde 18 yaşındaki H.K. isimli şahıs kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü acil servisteki Dr. Celal Ayyıldız’a bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Dehşet anları kameraya yansıdı.
YAŞAM DHA
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Acil servise gelen H.K., kendisiyle hastanede ilgilenilmediği iddiasıyla doktor Celal Ayyıldız ile tartıştı.
Durumu hastane polisine aktaran Ayyıldız'a, tekrar karşılaştığı H.K., bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.
Hastane polisi ve özel güvenlik personeli, hızla müdahale ettiği H.K.'yi engelledi.
Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verilirken, doktorun şikayetçi olduğu H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle saldırının önlendiği anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.