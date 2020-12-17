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Samsun’da acil serviste doktora bıçaklı saldırı girişimi

Bafra ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında Bafra Devlet Hastanesi’nde 18 yaşındaki H.K. isimli şahıs kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü acil servisteki Dr. ’a bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Dehşet anları kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Acil servise gelen H.K., kendisiyle hastanede ilgilenilmediği iddiasıyla doktor ile tartıştı.

Durumu hastane polisine aktaran Ayyıldız'a, tekrar karşılaştığı H.K., girişiminde bulundu.

Hastane polisi ve personeli, hızla müdahale ettiği H.K.'yi engelledi.

Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verilirken, doktorun şikayetçi olduğu H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle saldırının önlendiği anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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