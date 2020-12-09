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İstanbul’da otele operasyon! Deste deste sahte döviz ve 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Şişli'de bir otele baskın yapan polis ekipleri 1 kilo madde, 2 bin 56 adet uyuşturucu hap ile deste deste sahte ele geçirdi. Yapılan operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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İstanbul’da otele operasyon! Deste deste sahte döviz ve 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Gece Kartalları ekipleri, dün gece devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

İstanbul’da otele operasyon! Deste deste sahte döviz ve 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Y.O isimli kişinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve sahte döviz ele geçirildi. Y.O uyuşturucu madde ve sahte döviz ile Feriköy Polis Merkezi'ne teslim edildi.

İstanbul’da otele operasyon! Deste deste sahte döviz ve 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.O.'ya uyuşturucuyu ve parayı kimden ve nereden aldığını sordu.

İstanbul’da otele operasyon! Deste deste sahte döviz ve 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İsminin F.Ç. olarak bildiği bir kişiden aldığını söylemesi üzerine bu kişinin kaldığı yer belirlendi.

İstanbul’da otele operasyon! Deste deste sahte döviz ve 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasından sonra F. Ç'nin kaldığı otel odasına baskın yapıldı.

İstanbul’da otele operasyon! Deste deste sahte döviz ve 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Otel odasına yapılan operasyonda 2 bin 56 adet uyuşturucu hap, 1 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi ve 190 deste halinde yaklaşık 16.5 milyon lira tutan sahte döviz ele geçirildi.

İstanbul’da otele operasyon! Deste deste sahte döviz ve 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişinin Şişli Asayiş Büro'daki işlemleri devam ediyor.

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