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Mersin’de Tüba'yı öldürüp başında bekleyen cani adam: Aldatılmayı hazmedemedim öldürdüm

Mezitli ilçesi 'nde bulunan bir sitede birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Tüba Ateş'i bıçaklayarak öldüren ve 2 gün boyunca cesedin başında bekleyen ifadesinde, “Aldatılmayı hazmedemedim, bıçakla öldürdüm.” dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Mersin’de Tüba'yı öldürüp başında bekleyen cani adam: Aldatılmayı hazmedemedim öldürdüm

Merkez Mezitli ilçesi 'ndeki Kübra Sitesi sakinleri, dün öğle saatlerinde, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine polisi aradı.

Siteye giden polis, kokunun C blok 2'nci kattaki daireden geldiğini tespit etti.

Kapıyı kırarak içeri giren polis, Tüba Ateş'in cansız bedeni ile karşılaştı, kadınla birlikte yaşadığı öğrenilen 'ı ise cesedin başında otururken buldu.

Yapılan ilk incelemede kadının pazar günü bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, şüpheli İsmet Çoban, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

'HAZMEDEMEDİM'

Polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, "Tüba'nın başka birisiyle ilişki yaşadığını öğrendim. Aldatılmayı hazmedemedim, bıçakla öldürdüm. 2 gün boyunca da başında bekledim" dediği öğrenildi.

İsmet Çoban, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, Tüba'nın cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Tarsus'a gönderildi.

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