Son dakika haberi... Faz 3 çalışmaları devam eden Çin aşısının yan etkisi oldu mu? İnaktif ve aktif aşı arasında fark var mı? Aşının menşei önemli mi? Aşıda öncelik kimin olacak? Aşı gönüllüsü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan A Haber’e anlattı. Özkan, "İlk dozda hafif baş ağrısı, ikinci dozda hafif kas ağrısı oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Faz 3 çalışmaları devam eden Çin aşısının yan etkisi oldu mu? İnaktif ve aktif aşı arasında fark var mı? Aşının menşei önemli mi? Aşıda öncelik kimin olacak? Aşı gönüllüsü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan A Haber'e anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BİTİNCEYE KADAR BİLMİYORUZ

Bu Çin'in faz 3 çalışmasıydı. Bu çalışmada bir kısmı plasebo bir kısım da aşı olmak zorunda. Bu bitinceye kadar bunu bilmiyoruz aslında.

YAN ETKİSİ OLDU MU?

Bana vurulan aşı iki dozda ilk dozdan sonra hafif bir baş ağrısı oldu ama çok ciddi boyutta değildi. İkinci dozdan sonra da hafif bir kas ağrım oldu. Bunlar aşı olduğumu hissettirdi bana ama çok emin değiliz. Faz 3 çalışması tamamen bittikten sonra aşı olup olmadığımızı anlayacağız.

İNAKTİF VE AKTİF AŞI ARASINDA FARK VAR MI?

Çin'in aşısı bildiğimiz teknoloji, Alman aşısı ise yeni.

AŞIDA ÖNCELİK KİMİN OLACAK?

Öncelik 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlarda