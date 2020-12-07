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İzmir'de sahte alkol faciası! Kardeş öldü, ağabeyinin sağlık durumu kritik

'in Karabağlar ilçesinde,  içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen (50) hayatını kaybederken, ağabeyi 'nın (59) sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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İzmir'de sahte alkol faciası! Kardeş öldü, ağabeyinin sağlık durumu kritik

Olay, ilçeye bağlı General Kazım Özalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annelerinin evinde yaşayan Ali Ala ve ağabeyi Yüksel Ala, sahte alkol içtikten bir süre sonra fenalaşarak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Ala, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Ala'nın ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ali Ala'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

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