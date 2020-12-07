Kütahya’da korkunç cinayet! ‘Karımı kardeşinle evlendirdin’ deyip kurşun yağdırdı
Kütahya’da Onur Erez’in cezaevindeyken boşandığı eşi, arkadaşı Hasan Hüseyin Sarı’nın kardeşiyle evlendi. Cezaevinden çıkan Onur Erez arkadaşı Hasan Hüseyin Sarı’ya kurşun yağdırdı.
YAŞAM Sabah
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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Bir süre sonra kendisine dava açıp boşanan eşi ise Erez'in mahalleden arkadaşı olan Hasan Hüseyin Sarı'nın (24) kardeşi ile evlendi.
Cezaevinden tahliye olup mahalleye dönen Erez, önceki gün arkadaşı Hasan Hüseyin Sarı ile karşılaştı.
Görgü tanıklarının anlattığına göre, Onur Erez, "Cezaevindeyken karımı kandırıp benden boşandırdınız, sonra kardeşinle evlendirdiniz. Bunun hesabını vereceksiniz" diyerek küfür etmeye başladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Tartışma kavgaya dönüştü. Üzerinde taşıdığı pompalı tüfeği çıkaran Erez, Sarı'ya 3 el ateş ederek kaçtı.