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Kütahya’da korkunç cinayet! ‘Karımı kardeşinle evlendirdin’ deyip kurşun yağdırdı

’da ’in cezaevindeyken boşandığı eşi, arkadaşı ’nın kardeşiyle evlendi. Cezaevinden çıkan Onur Erez arkadaşı Hasan Hüseyin Sarı’ya kurşun yağdırdı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Kütahya’da korkunç cinayet! ‘Karımı kardeşinle evlendirdin’ deyip kurşun yağdırdı

Altıntaş'ta yaşayan , işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi.

Bir süre sonra kendisine dava açıp boşanan eşi ise Erez'in mahalleden arkadaşı olan 'nın (24) kardeşi ile evlendi.

Cezaevinden tahliye olup mahalleye dönen Erez, önceki gün arkadaşı Hasan Hüseyin Sarı ile karşılaştı.

Görgü tanıklarının anlattığına göre, Onur Erez, "Cezaevindeyken karımı kandırıp benden boşandırdınız, sonra kardeşinle evlendirdiniz. Bunun hesabını vereceksiniz" diyerek küfür etmeye başladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kavgaya dönüştü. Üzerinde taşıdığı pompalı tüfeği çıkaran Erez, Sarı'ya 3 el ateş ederek kaçtı.

Ağır yaralanan Sarı, kaldırıldığı hastanede öldü. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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