Doğu Karadeniz’de 3 köyde 136 kişiye koronavirüs bulaştıran üfürükçü kadın uzman isimlerin gündeminde

Geçtiğimiz gün 3 köyü üfürdüğü ve 136 kişiyi koronavirüs hastası yaptığı öğrenilen üfürükçü kadın kovid-19 salgınıyla mücadele eden bilim insanlarının da masasında. Başta enfeksiyon hastalıkları uzman doktorları olmak üzere sağlık otoriteleri tüm çabaya rağmen hastalığın toplumda yayılmasında bu olumsuz örneklerin büyük payı olduğunda birleşti.

Milliyet'in haberine göre; uzman isimler, bir üfürükçünün 3 köyde 136 kişiye koronavirüs bulaştırması, virüse iyi gelir diye turşu yapmak için buluşan ailelerden 21 kişinin koronavirüse yakalanması gibi komik ama gerçek örneklere benzer çok sayıda vakayla karşılaştıklarını belirterek şunları aktardı;

GÜNEY KORE'DE 5 BİN KİŞİYE KORONAVİRÜS BULAŞTIRAN BİR İNSAN!

Uzmanlar "Coronavirüs bütün salgınlardan farklı bir yayılma durumu gösteriyor. Vaka pozitif olan bir hasta, koronavirüsü 1 kişiye de bulaştırabilir, yüzlerce insana da bulaştırabilir. Güney Kore'deki meşhur pozitif olan hastanın 5000 kişiye bulaştırması gibi. Bu nedenle burada alınması gereken tedbirlerden birincisi insanların toplanmalarını engellemektir. Vatandaşımız bu durumu yeterince bilmiyor.

BULUŞMA DEĞİL BULAŞMA!

İnsanlara komşu toplanmaları, turşu kurmaları, bu tip şeylerin çok tehlikeli olduğunu ve birebir bulaşmadan daha çok bulaşmanın olacağını anlatmalıyız. Halk bu konuda bilgisiz. Bu üfürükçü kadın belli ki süper bulaştırıcı. Gittiği yerde virüsü yaymış. Cehaletin geldiği boyutu gösteriyor bu durum. Bu şekilde vakalar çok."

KORONAVİRÜS RİSK KÜMESİ

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk:

"Ülkemizde ve dünyada koronavirüs bulaşmaları için riskli gruplar, kümeler belirlenmiştir. Evde yakın akrabalar veya komşuların yaptığı ziyaretler, taziyeler, cenaze törenleri, düğünler, lokantalar veya kahvehanedeki birliktelikler, kalabalık ulaşım araçları, bulaşmaların ana kaynağıdır. Doğu Karadeniz'de de salgından korunmak için yatalak bir hastaya dua okumaya gelen üfürükçü kadının, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırması, turşu kurmak için bir araya gelen 3 aileden 21 kişinin salgına yakalanması önlemlere uymadan bir arada bulunmanın bulaşmalarda çok önemli bir kaynak olduğunu gösteriyor. Bu tip bulaşmalarda bulaştırıcıların hastalanmayan veya o anda belirtisi olmayan belirtisiz (asemptomatik) enfeksiyonlu kişiler olduğu unutulmamalıdır. Üfürükçü kadına ise süper bulaştırıcı demek, tartışmalı bir konu."

KORONADA EV İÇİ BULAŞMA FAZLA

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy:

"Ev içi bulaşmalarda son günlerde ciddi bir artış var. Hastane çalışanlarımız arasında da bunu gözlüyoruz. Hastaneden değil ama ev halkından virüs bulaşan birçok sağlık çalışanımızı biliyorum. Burada asemptomatik olanlar için belki yapacak şeyler sınırlı ama kendinde bir belirti hissedenlerin ev içinde de mutlaka maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uyması gerekiyor.

ÜFÜREN KADIN SÜPER BULAŞTIRICI

Haberde söz edilen 'üfürükçü' kadın süper bulaştırıcı olabilir. Toplum içi bulaşmaların yanı sıra salgında artışın bir başka önemli nedeni de ev içi bulaşmalar. Turşu kurarken, maske ve sosyal mesafe kurallarının çiğnenmesi gerekmez. Aksi takdirde 'turşu buluşması' örneğinde olduğu gibi ev içi bulaşmalar kaçınılmazdır."

AKIL VE MANTIK DIŞI BİR DURUM

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erk:

"Bu salgında en önemli bulaş yolu, hastalıklı kişinin ağzından çıkan virüs partiküllerinin, sağlam olan kişinin burun ve ağzından girmesi. Tam da hastalığın ana vektörü bu iken, bir üfürükçü çağırıp ondan medet ummak kadar; akla, bilime aykırı olabilecek bir durum tasavvur edemiyorum.

Bu kadının süper bulaştırıcı olma ihtimali de olabilir. İnsanlar, şu süreçte akrabası, komşusu veya kim olursa olsun sosyal yaşamda temasta bulunduğu kişileri pozitif olarak kabul etmeli. Kendisini de pozitif olarak kabul ederek hareket etmeli. Bu salgınla ancak böyle başa çıkılabilir."

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