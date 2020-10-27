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Sahte içki üreticilerine darbe! Antalya'da 189 litre sahte içki ele geçirildi

Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 189 litre ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2020
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Sahte içki üreticilerine darbe! Antalya'da 189 litre sahte içki ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 189 litre sahte içki ele geçirildi.

Sürücü F.T. gözaltına alındı.

Hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçu kapsamında işlem yapılan F.T. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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