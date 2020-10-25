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Son dakika: Sahte içki can almaya devam ediyor! İzmir'de ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Son dakika haberi... 'de içtikten sonra fenalaştıkları öne sürülen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2020
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Son dakika: Sahte içki can almaya devam ediyor! İzmir'de ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Can Yılmaz (37) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali V. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

OTOPSİ YAPILACAK

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Can Yılmaz ve Ali V., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Can Yılmaz ve Ali V.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Sahte içki nedeniyle öldükleri ileri sürülen 2 kişi ile kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

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