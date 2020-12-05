Özel Haber | Antalya depremi sonrası A Haber’e konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Depremler, 8,6'ya kadar çıkabilir
Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Antalya ve çevresinde hissedildi. Peki bu deprem ne anlama geliyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında yorumladı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Güney Batı Anadolu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesidir. Depremler, 8,6'ya kadar çıkabilir ki bu çok büyük bir deprem, tsunamiler ve volkanizmaları tetikleyebilir. Benim en çok çekindiğim yerlerden biri Güney Batı Anadolu'dur” dedi.
Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.
Prof. Şükrü Ersoy "Güney Batı Anadolu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesidir. Bunun nedeni de oradaki mekanizmanın aynı Şili, aynı Japonya, aynı Endonezya gibi dalma-batma zonundaki depremler, derin depremler. Ama bu büyüklükteki deprem yıkıcı olmayabilir ama çevreden çok hissedilmiştir." dedi.
Ersoy, "Depremler, 8,6'ya kadar çıkabilir ki bu çok büyük bir deprem, tsunamiler ve volkanizmaları tetikleyebilir. Bu üçlü tehlike tarih boyunca meydana gelmiş. Benim en çok çekindiğim yerlerden biri güneybatı Anadolu'dur." açıklamasında bulundu.
İşte Prof. Şükrü Ersoy'un açıklamaları:
Derinlik çok enteresan. 80 kilometrelik derinlik, ancak dalma batmayı karakterize eder. Aynı Rodos ve Girit'in altına dalan Afrika kıtasının oluşturduğu deprem gibi. Bunun çok Antalya açıklarında olmaması gerekir.
Güney Batı Anadolu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesidir. Bunun nedeni de oradaki mekanizmanın aynı Şili, aynı Japonya, aynı Endonezya gibi dalma-batma zonundaki depremler, derin depremler. Ama bu büyüklükteki deprem yıkıcı olmayabilir ama çevreden çok hissedilmiştir.
Bu derinlik Türkiye ana karasındaki depremlere benzemiyor, normal depremler 30 km'yi geçmez. Bunun biraz daha batıda olduğunu düşünüyorum.
Depremler, 8,6'ya kadar çıkabilir ki bu çok büyük bir deprem, tsunamiler ve volkanizmaları tetikleyebilir. Bu üçlü tehlike tarih boyunca meydana gelmiş. Benim en çok çekindiğim yerlerden biri güneybatı Anadolu'dur."