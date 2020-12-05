Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

Prof. Şükrü Ersoy "Güney Batı Anadolu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesidir. Bunun nedeni de oradaki mekanizmanın aynı Şili, aynı Japonya, aynı Endonezya gibi dalma-batma zonundaki depremler, derin depremler. Ama bu büyüklükteki deprem yıkıcı olmayabilir ama çevreden çok hissedilmiştir." dedi.