Türkiye'de yeni tip koronavirüse karşı uygulanan tedbirler günlük vaka sayısının tekrar tırmanışa geçmesi üzerine arttırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle hafta sonunu da kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama nedeniyle, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası ile İzmir'in Foça ilçelerindeki yazlık konutlarda yeniden hareketlilik yaşandı. Cumartesi ve pazar gününü yazlıklarında geçirmek isteyenler, güzel havayı da fırsat bilerek tatil kentlerine geldi.

'ÇİÇEKLERİMLE İLGİLENİYORUM'



Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için İzmir'den Kuşadası'ndaki yazlık evine geldiğini belirten emekli öğretmen Cemile Aytekin Güneri (58), "Burada bahçeli evimde çocuklarımla birlikte daha rahat vakit geçiriyorum. Sabah bahçeme çıkıp çiçeklerimle ilgileniyorum. Böylece zaman daha hızlı geçiyor. Pazartesi günü ailemle tekrar İzmir'e döneceğim" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Aliye Yiğit (25) ise, "Böyle zamanlarda apartman dairesinde kalmak zor oluyor. Kuşadası'ndaki müstakil evimizde hiç olmazsa bahçeye çıkıp hava alabiliyoruz. Kısıtlama devam ettiği sürece her hafta sonu Kuşadası'na gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.