05 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika deprem | Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler

Son dakika deprem | Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler

Son dakika deprem | Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 16:36
  • 1
  • 9
Son dakika deprem | Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Son dakika deprem | Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

  • 3
  • 9
Son dakika deprem | Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler

Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. A Haber'e konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Şu ana kadar olumsuz bir bildirim yok. Korkan vatandaşlarımız kapılarının önüne çıkabilirler." dedi. Antalya Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Bir hasar bilgisi henüz gelmedi. Şimdilik bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 9
Son dakika deprem | Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler

  • 5
  • 9
Son dakika deprem | Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler