Son dakika deprem | Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler

Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. A Haber'e konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Şu ana kadar olumsuz bir bildirim yok. Korkan vatandaşlarımız kapılarının önüne çıkabilirler." dedi. Antalya Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Bir hasar bilgisi henüz gelmedi. Şimdilik bir sorun yok" ifadelerini kullandı.