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Son dakika deprem | Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika deprem | Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Giriş Tarihi: 05.12.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 16:36
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