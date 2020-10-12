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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 35 gün sonra uyandırıldı

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Başkanı , akciğerleri uzun süre makineye bağlı olarak tedavi gördü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2020
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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 35 gün sonra uyandırıldı

Yoğun uygulanan tedavilere olumlu cevap veren Başkan Böcek, bugün makineden çıkartılıp uyandırıldı. 7 Eylül'den bugüne kadar uyutulan Başkan Böcek, 35 gün sonra doktorların uyarılarına tepki verdi. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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