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İstanbul’da sahte baba skandalı! Şeytani planı tek tek anlattı

’da eski sevgilisinden olan bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydeden ve durumu telefonda bebeğin gerçek babasına nispet yapar gibi anlatan kadın ve adam mahkemelik oldu. 3 yıla kadar hapsi istenen kadın yaptıklarını anlattı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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İstanbul’da sahte baba skandalı! Şeytani planı tek tek anlattı

'da akıllara durgunluk veren bir skandal ortaya çıktı. Kağıthane'de T.D. ile H.Y.. bir dönem birlikte yaşadı. Genç kadın bu birliktelikten hamile kaldı ve bebeği doğurdu. Ardından annenin yaptıkları ise dava dosyasını görenleri şaşkına çevirdi. Genç kadın mesajla gerçek babaya durumu nispet edercesine söyleyince işin rengi değişti ve ve yargı süreci başladı.

İddiaya göre taraflar çocuk doğduktan sonra bir daha görüşmedi. Genç kadın küçük çocuğunun varlığını erkek arkadaşından sakladı. Aradan aylar geçti. Küçük bebeğinin kimliğini çıkarmak isteyen genç kadın, o dönemde görüştüğü A.E.'nin nüfusuna bebeği kaydettirdi. Yıllarca babasını A.E., olarak tanıyordu. Ta ki gerçek babası ortaya çıkana kadar... Çünkü genç anne T.D., bebeğinden gerçeği saklamak istemediği için öz babası H.Y.'ye mesaj atarak durumu bildirdi. Baba H.Y. duydukları karşısında şoke olup hastaneye başvurarak, DNA testi yaptırdı. Küçük kız yüzde 99 H.Y.'nin kızı çıktı.

3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Kızını nüfusuna kaydettirmek isteyen H.Y., İstanbul 'ne başvurdu. Bebeğinin babasının kendisi olduğunu, nüfusta baba olarak kayıtlı olan A.E.'nin babası olmadığı halde çocuğu nüfusuna kaydettirdiğini beyan etti. Aile Mahkemesi bunun üzerine savcılığa son dakika suç duyurusunda bulunarak "çocuğun soy bağının değiştirilmesi" suçunun işlendiğini belirtti.

SAHTE BABA DA KENDİNİ YAKTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemesi'nin ihbarı üzerine çocuğu olmadığı halde nüfusa başvurarak küçük kızın babası sıfatını taşıyan A.E. ve gerçeği gizleyen anne T.D., hakkında 'Çocuğun Soy Bağının Değiştirilmesi' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İki şüpheli, ilerleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak.

DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Uzun yıllardır küçük kız babasını A.E., olarak tanıyordu ta ki gerçek babası ortaya çıkana kadar. Çünkü genç kadın çocuğundan gerçeği saklamak istemediği için sonunda öz babası H.Y.'ye mesaj atarak durumu belirti. Genç adam duydukları karşısında şoke olup hastaneye başvurarak DNA testi yaptırdı. Küçük çocuğun son dakika DNA testine göre yüzde 99 H.Y.'nin kızı olduğu çıktı.

İstanbul'da eski sevgilisinden hamile kaldı doğan bebeğini yeni sevgilisine kaydettirdi İSTANBUL'DA ESKİ SEVGİLİSİNDEN HAMİLE KALDI DOĞAN BEBEĞİNİ YENİ SEVGİLİSİNE KAYDETTİRDİ

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