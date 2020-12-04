İstanbul’da sahte baba skandalı! Şeytani planı tek tek anlattı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir skandal ortaya çıktı. Kağıthane'de T.D. ile H.Y.. bir dönem birlikte yaşadı. Genç kadın bu birliktelikten hamile kaldı ve bebeği doğurdu. Ardından annenin yaptıkları ise dava dosyasını görenleri şaşkına çevirdi. Genç kadın mesajla gerçek babaya durumu nispet edercesine söyleyince işin rengi değişti ve DNA testi ve yargı süreci başladı.