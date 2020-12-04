04 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ümraniye’de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi

Son dakika: Ümraniye’de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi

Son dakika haberine göre; ’nde freni boşalan özel iş yerine girdi. Kaza esnasında iş yerinde kimsenin olmayışı faciayı önledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Ümraniye’de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi

Olay Altınşehir Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde 07.00 sıralarında meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Emrah G. hakimiyetindeki 34 HY 095 plakalı özel halk otobüsü freni boşalarak iş yerine daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.



Kazayı gören vatandaşlar, "Freni boşaldı, yolda ıslak olduğu için kayarak dükkana girdi" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: İstanbulda zincirleme kaza! İETT otobüsü, kamyon ve iki otomobil... SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ZİNCİRLEME KAZA! İETT OTOBÜSÜ, KAMYON VE İKİ OTOMOBİL...
Son dakika: Başakşehirde İETT otobüsü devrildi SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA