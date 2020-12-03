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Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Afet ve (), 'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Peki bu deprem başka depremleri tetikler mi? Deprem uzmanı , yer bilimci Prof. Dr. Mehmet , Prof. Dr. Bülent Oruç ve Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Peki bu deprem başka depremleri tetikler mi? Deprem uzmanı Okan Tüysüz, yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, Prof. Dr. Bülent Oruç ve Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Deprem uzmanı Okan Tüysüz: Burası Güney Doğu Anadolu sıkışma kuşağı dediğimiz sıkışmalar meydana gelen bir bölge. 20 km derinlikte 5 büyüklüğü olarak belirleniyor. Daha önce de bu bölgede benzeri depremler oldu.

BAŞKA DEPREM OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Bölge sıkışan bir bölge fayların olduğu bir bölge ama buna bağlı bir deprem olacağını zannetmiyorum.

Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 98'İ RİSK ALTINDA

Türkiye'nin yüzde 98'i deprem riski altındadır. Yapılacak şey depremin olası hasarlarını azaltmak onun için de depreme hazır olmamız gerekiyor. Türkiye'nin herhangi bir yeri için bu büyüklükte deprem şaşırtıcı değil.

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Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

BU TİP DEPREMLERİN OLMASI BEKLENİR

Yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir: Türkiye'de bu tip orta büyüklükte depremler zaman zaman oluyor. 5 şiddetinde olması binalarda hasar oluşturabilir. Ama can kaybının olması beklenmez ama kırsal alanda kerpiç yapılarda hasar olabilir. Orta şiddetli depremler üretiyor. Bundan sonra da geçmişte olduğu gibi bu bölgede bu tip depremlerin olması beklenir.

Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

"HEYECANLANDIRMAMASI LAZIM"

Prof. Dr. Bülent Oruç: Siirt deprem potansiyeli olan bir bölgemiz değil. 5 büyüklüğünde depremin de Siirt temelinde düşünürsek heyecanlandırmaması lazım.

Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

ELAZIĞ DEPREMİNE NEDEN OLAN FAYLA...

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Bu bölgede çok büyük ölçekli faylar var. Şu anda depremin olduğu fay hattı Güney Doğu Anadolu bindirme kuşağı diye biliniyor. Yaklaşık 600 km uzunluğunda bir zon bu Akkale'den Maraş'a doğru uzanır. Ve Maraş'ta da Doğu Anadolu fayına bağlanır yani Elazığ depremine neden olan fayla doğrudan bağlantılı bir fay zonu bu.

Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

KORKUTAN AÇIKLAMA

Çok sığ bir deprem. Bir bindirme fayı düşük açılı. Bu bölge sıkışıp yükselsen bir bölge. Ve bu sıkışmalar boyunca depremler olabilir. Bu bölgedeki faylar 6 ile 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Şu anda herhangi bir fayın tümü kırılmadı bir parçası kırıldı. Hangi payın parçası neresi kırıldı tam olarak bakmak lazım.

Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

BU DEPREM İLE İLGİLİ KORKACAK BİR ŞEY YOK

Şu anda 5 büyüklüğündeki depremi ana şok kabul edersek 4 civarında artı şoklar gerçekleşebilir. Bu depremler ilgili konuşacak olursak korkacak bir şey yok.

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Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

"Son dakika: Siirt'te 5 büyüklüğündeki korkutan deprem! İşte ilk görüntüler" haberi için tıklayın

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