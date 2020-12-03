Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Deprem uzmanı Okan Tüysüz: Burası Güney Doğu Anadolu sıkışma kuşağı dediğimiz sıkışmalar meydana gelen bir bölge. 20 km derinlikte 5 büyüklüğü olarak belirleniyor. Daha önce de bu bölgede benzeri depremler oldu.

BAŞKA DEPREM OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Bölge sıkışan bir bölge fayların olduğu bir bölge ama buna bağlı bir deprem olacağını zannetmiyorum.