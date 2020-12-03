Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Peki bu deprem başka depremleri tetikler mi? Deprem uzmanı Okan Tüysüz, yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, Prof. Dr. Bülent Oruç ve Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Peki bu deprem başka depremleri tetikler mi? Deprem uzmanı Okan Tüysüz, yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, Prof. Dr. Bülent Oruç ve Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Deprem uzmanı Okan Tüysüz: Burası Güney Doğu Anadolu sıkışma kuşağı dediğimiz sıkışmalar meydana gelen bir bölge. 20 km derinlikte 5 büyüklüğü olarak belirleniyor. Daha önce de bu bölgede benzeri depremler oldu.
BAŞKA DEPREM OLMA İHTİMALİ VAR MI?
Bölge sıkışan bir bölge fayların olduğu bir bölge ama buna bağlı bir deprem olacağını zannetmiyorum.
TÜRKİYE'NİN YÜZDE 98'İ RİSK ALTINDA
Türkiye'nin yüzde 98'i deprem riski altındadır. Yapılacak şey depremin olası hasarlarını azaltmak onun için de depreme hazır olmamız gerekiyor. Türkiye'nin herhangi bir yeri için bu büyüklükte deprem şaşırtıcı değil.
BU TİP DEPREMLERİN OLMASI BEKLENİR
Yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir: Türkiye'de bu tip orta büyüklükte depremler zaman zaman oluyor. 5 şiddetinde olması binalarda hasar oluşturabilir. Ama can kaybının olması beklenmez ama kırsal alanda kerpiç yapılarda hasar olabilir. Orta şiddetli depremler üretiyor. Bundan sonra da geçmişte olduğu gibi bu bölgede bu tip depremlerin olması beklenir.
"HEYECANLANDIRMAMASI LAZIM"
Prof. Dr. Bülent Oruç: Siirt deprem potansiyeli olan bir bölgemiz değil. 5 büyüklüğünde depremin de Siirt temelinde düşünürsek heyecanlandırmaması lazım.
ELAZIĞ DEPREMİNE NEDEN OLAN FAYLA...
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Bu bölgede çok büyük ölçekli faylar var. Şu anda depremin olduğu fay hattı Güney Doğu Anadolu bindirme kuşağı diye biliniyor. Yaklaşık 600 km uzunluğunda bir zon bu Akkale'den Maraş'a doğru uzanır. Ve Maraş'ta da Doğu Anadolu fayına bağlanır yani Elazığ depremine neden olan fayla doğrudan bağlantılı bir fay zonu bu.
KORKUTAN AÇIKLAMA
Çok sığ bir deprem. Bir bindirme fayı düşük açılı. Bu bölge sıkışıp yükselsen bir bölge. Ve bu sıkışmalar boyunca depremler olabilir. Bu bölgedeki faylar 6 ile 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Şu anda herhangi bir fayın tümü kırılmadı bir parçası kırıldı. Hangi payın parçası neresi kırıldı tam olarak bakmak lazım.
BU DEPREM İLE İLGİLİ KORKACAK BİR ŞEY YOK
Şu anda 5 büyüklüğündeki depremi ana şok kabul edersek 4 civarında artı şoklar gerçekleşebilir. Bu depremler ilgili konuşacak olursak korkacak bir şey yok.