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Siirt depremi başka depremleri tetikler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

A Haber
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Giriş: 03.12.2020 09:42
Güncelleme:03.12.2020 10:14
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Peki bu deprem başka depremleri tetikler mi? Deprem uzmanı Okan Tüysüz A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Peki bu deprem başka depremleri tetikler mi? Deprem uzmanı Okan Tüysüz A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Tüysüz: Burası Güney Doğu Anadolu sıkışma kuşağı dediğimiz sıkışmalar meydana gelen bir bölge. 20 km derinlikte 5 büyüklüğü olarak belirleniyor. Daha önce de bu bölgede benzeri depremler oldu.

BAŞKA DEPREM OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Bölge sıkışan bir bölge fayların olduğu bir bölge ama buna bağlı bir deprem olacağını zannetmiyorum.

Türkiye'nin yüzde 98'i deprem riski altındadır. Yapılacak şey depremin olası hasarlarını azaltmak onun için de depreme hazır olmamız gerekiyor. Türkiye'nin herhangi bir yeri için bu büyüklükte deprem şaşırtıcı değil.

Son dakika: Siirtte 5 büyüklüğündeki korkutan deprem! İşte ilk görüntüler SON DAKİKA: SİİRT'TE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KORKUTAN DEPREM! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

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