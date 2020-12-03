HES'teki risk haritasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Korku filmi gibi





'HES UYGULAMASINA BAKARKEN ENDİŞE DUYUYORUM'

Vatandaşlardan Selma Yıldırım, tedbirlerin daha fazla alınması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne çok yakın bir konumda yaşadığını ve ambulansların gece ve gündüz kovid hastası taşıdığını kendi gözleriyle gördüğünü anlatan Yıldırım, "Sabaha kadar ne 112 ne de acile gelen ambulanslar duruyor. Buna bizzat şahidim. 'Nereden kovidli hasta olduğunu anlıyorsunuz diyecekseniz?' Şöyle anlıyoruz; ambulanslardan özel kıyafetli sağlık çalışanları iniyor. Hasta indikten sonra dakikalarca dezenfektan işlemi yapılıyor. Vakaların artışı çok fazla ve bunun için acilen önlemler alınması lazım. HES uygulamasına bakarken endişe duyuyorum. Hemen her gün bir komşumuzun tanıdığımızın ölüm haberini alıyoruz. Türkiye ve Zonguldak için değil tüm dünya için endişe duyuyorum" dedi.