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Haberler Galeri Son dakika: Siirt'te 5 büyüklüğündeki korkutan deprem! İşte ilk görüntüler

Son dakika: Siirt'te 5 büyüklüğündeki korkutan deprem! İşte ilk görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bir radyo stüdyosunda depremin şiddeti kameraya yansıdı. Vatandaşlar da kendilerini sokaklara attı. İşte ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 09:32
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Son dakika: Siirt'te 5 büyüklüğündeki korkutan deprem! İşte ilk görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Son dakika: Siirt'te 5 büyüklüğündeki korkutan deprem! İşte ilk görüntüler

Bir radyo stüdyosunda depremin şiddeti kameraya yansıdı.

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Son dakika: Siirt'te 5 büyüklüğündeki korkutan deprem! İşte ilk görüntüler

Vatandaşlar da kendilerini sokaklara attı.

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Son dakika: Siirt'te 5 büyüklüğündeki korkutan deprem! İşte ilk görüntüler

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi..

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Son dakika: Siirt'te 5 büyüklüğündeki korkutan deprem! İşte ilk görüntüler

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.