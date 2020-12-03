Son dakika haberi... Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Sözbilir, "Bu bölgedeki faylar 6 ile 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Bu bölgede çok büyük ölçekli faylar var. Şu anda depremin olduğu fay hattı Güney Doğu Anadolu bindirme kuşağı diye biliniyor. Yaklaşık 600 km uzunluğunda bir zon bu Akkale'den Maraş'a doğru uzanır. Ve Maraş'ta da Doğu Anadolu fayına bağlanır yani Elazığ depremine neden olan fayla doğrudan bağlantılı bir fay zonu bu.

Çok sığ bir deprem. Bir bindirme fayı düşük açılı. Bu bölge sıkışıp yükselsen bir bölge. Ve bu sıkışmalar boyunca depremler olabilir.

Bu bölgedeki faylar 6 ile 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebilir!

Şu anda herhangi bir fayın tümü kırılmadı bir parçası kırıldı. Hangi payın parçası neresi kırıldı tam olarak bakmak lazım.

Şu anda 5 büyüklüğündeki depremi ana şok kabul edersek 4 civarında artı şoklar gerçekleşebilir. Bu depremler ilgili konuşacak olursak korkacak bir şey yok.