İstanbul’da kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını

Belediye zabıtası ile birlikte kokoreççiye giren ekipler dar merdiven ile alt katına inilen bölümün neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar bulunduğunu, müzik yayını yapıldığını içeride kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkollü içki tükettiği pavyon olarak kullanıldığını belirledi.