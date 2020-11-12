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İstanbul’da kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını

’ta satılan işyerine günün farklı saatlerinde girip-çıkanlardan şüphelenenlerin ihbarı üzerine bu işyerinin alt katının gizli olarak işletilen olduğu ortaya çıktı. Pavyon mühürlenirken, işletmecilere para cezası kesildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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İstanbul’da kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını

Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççiye günün çeşitli saatlerinde girdikten sonra ortada görünmeyen kişiler olduğunu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri burayı denetledi.

İstanbul’da kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını İSTANBUL’DA KOKOREÇÇİDEN GİRİLEN GİZLİ PAVYONA POLİS BASKINI

Belediye zabıtası ile birlikte kokoreççiye giren ekipler dar merdiven ile alt katına inilen bölümün neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar bulunduğunu, müzik yayını yapıldığını içeride kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkollü içki tükettiği olarak kullanıldığını belirledi.

Gördükleri karşısında şaşıran ekipler, işyerini mühürleyerek işletmecilere para cezası kesti.

Öte yandan, çevrede oturanlar ve işyerleri bulunanlar, kokoreççinin altında gizli bir eğlence yeri olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi.

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