Devreye yapay zeka girdi! Trabzon'da ilginç uygulama

Başkan Zorluoğlu da hayata geçirilen örnek çalışma ile ilgili, "Yapay zekâ tabanlı dijital ekranlarımız, çok etkili bir uygulama oldu. Koronavirüsün yeniden etkisini artırdığı ve yeni tedbirlerin alındığı bugünlerde, vatandaşımızın maske konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla böyle bir çalışma yürüttük.