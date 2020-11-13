Uganda'yı Esenyurt'a getirdiler! Gece kulübünde skandal güzellik yarışması

Esenyurt'ta kokoreççi görünümlü pavyonun ardından bir skandal daha yaşandı! Esenyurt'ta bir eğlence mekanında "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.

DHA Giriş Tarihi: 13.11.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 15:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL