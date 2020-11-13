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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Uganda'yı Esenyurt'a getirdiler! Gece kulübünde skandal güzellik yarışması Uganda'yı Esenyurt'a getirdiler! Gece kulübünde skandal güzellik yarışması Esenyurt'ta kokoreççi görünümlü pavyonun ardından bir skandal daha yaşandı! Esenyurt'ta bir eğlence mekanında "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü. Giriş Tarihi: 13.11.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 15:36
Esenyurt'ta alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor.
Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor.
Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı.