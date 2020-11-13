13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uganda'yı Esenyurt'a getirdiler! Gece kulübünde skandal güzellik yarışması

Uganda'yı Esenyurt'a getirdiler! Gece kulübünde skandal güzellik yarışması

Esenyurt'ta kokoreççi görünümlü pavyonun ardından bir skandal daha yaşandı! Esenyurt'ta bir eğlence mekanında "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 15:36
  • 1
  • 12
Uganda'yı Esenyurt'a getirdiler! Gece kulübünde skandal güzellik yarışması

Esenyurt'ta alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Uganda'yı Esenyurt'a getirdiler! Gece kulübünde skandal güzellik yarışması

Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.

  • 3
  • 12
Uganda'yı Esenyurt'a getirdiler! Gece kulübünde skandal güzellik yarışması

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor.

  • 4
  • 12
Uganda'yı Esenyurt'a getirdiler! Gece kulübünde skandal güzellik yarışması

Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor.

  • 5
  • 12
Uganda'yı Esenyurt'a getirdiler! Gece kulübünde skandal güzellik yarışması

Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı.